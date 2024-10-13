إصابة 20 جنديا إسرائيليا بجروح متوسطة وطفيفة في معارك الجنوب اللبناني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن 20 جنديا أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة في معارك الجنوب اللبناني.

ويتواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله في عدة مواقع صباح اليوم ، حيث أعلن حزب الله في سلسلة بيانات "استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين ومواقع عسكرية إسرائيلية وصد محاولات توغل إلى لبنان".

وقال الحزب في أحد البيانات فجر اليوم، إن مقاتليه فجَروا عبوة ناسفة بقوة في جنود إسرائيليين بعد محاولتهم التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان وأوقعوا بينهم قتلى وجرحى.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتراض حوالي خمسة صواريخ "أُطلقت من لبنان على عدة مناطق في الشمال"، وانطلقت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والأوسط والغربي وخليج حيفا.