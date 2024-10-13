وزير الإسكان يزف بشرى سارة لمحدودي الدخل

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال شهر لمحدودى الدخل ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وقال المهندس شريف الشربينى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة مشروع بتعديل قانون البناء لعام2008:أن الدولة المصرية تعمل على دعم الفئات غير القادرة من خلال مشروع سكن لكل المصريين ،كذلك توفير شقق سكنية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة :أن توزيع 70 ألف وحدة سكنية ، سيتم تخصيص نحو 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل ،و10 الأف لمتوسطى الدخل .

وأشار وزير الإسكان إلي توفير الوزارة وحدات يكنية للإسكان المميز والاستثماري بمدينة العلمين الجديدة والمنصورة والعاصمة ، لافتا إلى أن الهدف منها استخدام الأرباح والعائد المادي لدعم مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.

كما تحدث وزير الإسكان عن استمرار متابعة تنفيذ وحدات سكن بكل المصريين فى العديد من المحافظات المصرية .

ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع بتعديل قانون البناء والذى يستهدف إتاحة مخططات عمرانية والقضاء على عشوائية البناء فى مصر.