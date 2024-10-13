لحظات مؤلمة من تصادم قطارين في المنيا| شاهد

وقع حادث مأساوي في المنيا، حيث تصادم قطار النوم وجرار في منطقة ماقوسة، مما أسفر عن وفاة مجند وإصابة 20 شخصًا، بينهم أجنبيات، الحادث أدى إلى سقوط عربات القطار، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، في حين تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب.

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا صباح اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسه دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين.