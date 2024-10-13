الشربيني أمام الشيوخ: توفير السكن الملائم للمواطن على رأس الأولويات

قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن توفير السكن الملائم للمواطن المصري هو إحدى ركائز وأولويات وزارة الإسكان وأحد أهم القضايا والملفات التي يولي لها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد.

وتابع الشربيني أن توفير احتياجات السكان والظروف المعيشية لهم من أوليات الحكومة ونعمل في هذا الإطار، وفقا لخطة واضحة تتكون من شقين الأول العمل علي انشاء وحدات سكنية جديدة لدعم الفئات غير القادرة في ملف السكن، وفي هذا الإطار تم بالفعل إنشاء 634 وحدة سكنية من عام 2014 وحتي الآن بتكلفة 110 مليارات جنيه وذلك في المدن الجديدة وفي كل ربوع مصر كما تم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع سكن لكل المصريين منهم 60 ألف لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسط الدخل من خلال مشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، وفي إطار الإسكان المتميز والذي تم في مدن العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة ونأخذ عوائد تلك المشاريع من أجل دعم مشروعات سكن لكل المصريين وللقاعدة العريضة من الشعب.

وكشف وزير الإسكان أنه يجري الآن إنشاء 112 ألف وحدة سكنية، كما سيتم طرح 25 ألف قطعة أراضي سكنية جديدة وقطع للاستثمارات العقارية.