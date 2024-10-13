وكيل زراعة البحيرة يتفقد سير العمل بمكاتب المديرية.. صور

أجري الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، جولة للإدارات الفنية بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير العمل وتفقد العاملين، حيث وجه بضرورة تذليل أية عقبات تواجه المواطنين الذين يتوجهون إلى المديرية لإنهاء معاملاتهم على الفور.

وفي إطار الزيارة، أشار الدكتور عزام إلى أهمية استكمال جميع الملفات المتعثرة منذ فترة، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والقومية، مع التأكيد على سرعة الرد على جميع المراسلات الواردة من الجهات المختلفة خلال 48 ساعة فقط.

وأكد وكيل الوزارة، أيضًا على ضرورة استغلال الشباب خلال الفترة القادمة، وذلك لتجنب تأثير وصول عدد كبير من الزملاء إلى سن التقاعد، مشددًا على أهمية تدريب جيل جديد من الشباب لتولي مسؤوليات إدارة المديرية والإدارات الزراعية.

وختم الدكتور عزام الزيارة بتأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتنظيم الإجراءات الإدارية، مع توجيهاته الصارمة لمسؤول الحضور والانصراف بضرورة إغلاق السجلات في الأوقات المحددة قانونيًا، تأكيدًا على الانضباط والتنظيم في العمل الإداري.

رافق وكيل الوزارة أثناء الجولة كلا من المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، والمهندس عصام منصور مدير العلاقات العامة ، والمهندس احمد منازع مدير المركز الاعلامى.