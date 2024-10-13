حقيقة تضرر العين فى حالة ارتداء النظارات بشكل دائم

كشفت طبيبة العيون أولغا ساخاروفا عن حقيقة ألاضرار التى تلحق بالعين فى حالة ارتداء النظارات بشكل دائم وتقول أن فكرة ارتداء النظارات بصورة دائمة لم يلحق الضرر بعضلات العين وانها مجرد خرافة لأن النظارات لاتضعف العضلات ولا الرؤية وفقا لما نشرته مجلة gazeta.ru.

وتقول :ان النظارات ضرورية لتصحيح انكسارالضوء مثل قصر النظر أوطول النظر والاستغماتيزم دون أن تلحق أي ضرر بالعيون ولكن يستثنى من هذا فقط النظارات التي توصف لعلاج الحول أوضعف في الرؤية المركزية للعين بدون وجود سبب عضوي.

وتقول: عندما يصف طبيب العيون النظارات أو العدسات اللاصقة يجب استخدامها دون الحاجة إلى أخذ فترات راحة منها للعينين بل على العكس من ذلك إذا لم يرتدي الشخص النظارات وفقا لوصف الطبيب سوف يجهد عينيه وتتعب أي سيكون تأثيرها عكس المطلوب تماما.

أما الأسطورة التي تفيد بأن العين تشعر بالراحة عند ارتداء النظارات ولكن بسبب الاسترخاء تظهر التجاعيد هو مجرد وهم وغير صحيح لأن التجاعيد حول العينين تظهر بسبب عوامل مثل الشيخوخة والتعرض لأشعة الشمس وتعبيرات الوجه المتكررة.

ولذلك يجب في المناطق ذات النشاط الشمسي المرتفع اختيار نظارات ذات عدسات خاصة تتغير درجة سوادها وفقا لتغير سطوع الشمس.

وتشير الطبيبة إلى الفوائد الإيجابية الأخرى لارتداء نظارات غير مرتبطة مباشرة بالرؤية أو تجاعيد الوجه، بل تمنح الشخص الثقة بالنفس ويشعر براحة نفسية.