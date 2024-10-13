سفير فرنسا بالقاهرة: الأقصر محط أنظار شعبنا

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، سفير دولة فرنسا بالقاهرة إريك شوفالييه والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في ظل عمق العلاقات المصرية – الفرنسية والروابط التاريخية بين الجانبين، واستمرارا لتعزيز علاقات التعاون المميزة بين البلدين على مختلف المستويات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

السفير الفرنسي بالقاهرة يؤكد عمق الروابط بين مصر وفرنسا

وأكد السفير الفرنسي بالقاهرة خلال اللقاء، على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر من أهم المحافظات المصرية التي تحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي لطبيعتها التاريخية والثقافية والسياحية وتاريخ التعاون الممتد بين فرنسا والأقصر خاصة في مجال العمل الأثري والكشوف الأثرية، كما أن مصر والأقصر من أكثر المناطق المستهدفة للزيارة بالنسبة للسائحين الفرنسيين نظرا لاهتمامهم بالسياحة الثقافية.

وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بزيارته للأقصر والمعالم الأثرية التي زارها والطفرة الكبيرة التي شهدتها الأقصر وجمال المدينة والجهود المبذولة فيها، وذلك مقارنة بزيارته الشخصية التي قام بها منذ سبع سنوات، إلى جانب المشروعات والاكتشافات الأثرية التي تم افتتاحها، حيث ظهرت كأنها مدينة أوروبية، مؤكدا على الروابط العديدة التي تربط بين الأقصر وفرنسا خاصة مع تواجد العديد من الفرنسيين، مقيمين أو سائحين، والتعاون التاريخي في مجال الآثار.

محافظ الأقصر: نتطلع لتوقيع اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الفرنسية

من جانبه رحب محافظ الأقصر، بالسفير الفرنسي على أرض محافظة الأقصر، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين مصر وفرنسا، ومؤكداً على عمق العلاقات السياسية المصرية الفرنسية التاريخية والممتدة إلى الوقت الحالي على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا علاقات الود والصداقة الطيبة التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي.

كما أعرب محافظ الأقصر، عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في كافة مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وزيادة أعداد السياح القادمين من فرنسا لزيارة الأقصر، وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من فرنسا إلى مدينة الأقصر، والعمل على توقيع اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الفرنسية ذات الطبيعة السياحية والتاريخية المشابهة.

سفير فرنسا بالقاهرة يزور الأقصر للمرة الثانية خلال أقل من عام

جدير بالذكر أن تلك هي الزيارة الثانية لسفير فرنسا بالقاهرة السفير إيريك شوفالييه منذ توليه المنصب، حيث استقبلته محافظة الأقصر مطلع شهر أبريل الماضي، في زيارته الرسمية الأولى للأقصر، حيث شملت جولة السفير الفرنسي بالأقصر التي رافقته خلالها حرمه، عدد من المواقع الأثرية في كل من البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر، كما قام بزيارة المركز الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، كما تم تنظيم حفل استقبال للجالية الفرنسية بالأقصر، وذلك بحضور ماري كرستين القنصل الفرنسي الفخري.

كما تم خلال الزيارة مناقشة إعادة تفعيل اتفاقية التآخي بين الأقصر ومدينة فرساي الفرنسية والتي لم ترى النور منذ عام 2017، بهدف تحقيق مزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات بينهما، حيث أثني السفير الفرنسي على فكرة تحقيق تآخي بين الأقصر وفرساي، مؤكدا على العمل من أجل تحقيق التفعيل بين المدينتين أو مع مدن فرنسية أخرى.

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