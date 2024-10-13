الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارت جوية عدة على قرى وبلدات جنوب لبنان ووقوع شهداء

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم /الأحد/، عدة غارات مستهدفا بلدات وقري بجنوب لبنان؛ مما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات.



وأفادت الوطنية الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفة مسجد البلدة القديم؛ مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وتسببت الغارة بتدمير المسجد الذي يعتبر مسجدا تراثيا قديما، وألحاق اضرار فادحة بالمنازل المحيطة والسيارات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية نسفت مسجد بلدة الضهيرة الحدودية؛ الذي يبعد قرابة 200 متر عن الحدود مع فلسطين المحتلة، بعد تسلل محدود من موقع الجرداح المعادي، كما استهدف المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمره بالكامل.

وأضافت أنه تم استهداف سيارات الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني عند مفترق بلدة صربين، طريق عام كفرا، بعد أخذ الأذن بالتحرك من اليونيفيل نحو المكان الذي استهدفته الغارة؛ التي كانت القوات الإسرائيلية قد شنتها على حاجز الجيش اللبناني.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرئايلي نفذ عده غارات جوية اليوم، مستهدفا منزل مواطن قرب الجامع الجديد في بلدة يحمر الشقيف، ودمره، وغارة على بلداتي كفرا وحاريص، كما استهدف بلدة ميفدون، وغارة اخرى استهدفت باريش، علما الشعب، عيتا الشعب، وأغار على بلداتي كفرا وحاريص، بلدة ميفدون.

وقالت الوكالة أن الطيران الحربي استهدف أيضا مبنى من 3 طبقات جانب محطة غبريس على اوتوستراد زفتا -النبطية. فدمره، وتسببت الغارة باقفال الطريق، مشيرة إلى أن المبنى نفسه تعرض منذ أسبوع لغارة جوية معادية، دمرت جزءا منه.

وأفادت الوكالة أن الطيران الحربي استهدف مبنى في بلدة رومين، ودمره بالكامل،كما شن غارة جوية مستهدفا بلدة عيتا الشعب، وكما شن غارةعلى البازورية بصاروخين، كما سمع إطلاق نار وقذائف مدفعية كثيف، على محور مارون الراس.

وصعدت القوات الإسرائيلية من وتيرة الاعتداءات على قضاءي صور وبنت جبيل، حيث سجل عدد من الغارات المتتالية من منتصف الليل الماضي حتى صباح اليوم، مستهدفة بلدات الضهيرة، علما الشعب، الناقورة وعيتا الشعب، رامية، ومارون، واستمرت الاشتباكات اكثر من ساعة بعد فجر اليوم على محور بلدة رامية الحدودية التي تعرضت لقصف مدفعي عنيف طال عددا من المنازل والاودية والتلال المجاورة للبلدة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب ورميش وسقط عدد من القذائف المباشرة الثقيلة على اطراف الناقورة.