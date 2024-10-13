وزير الرى يفتتح المعرض المقام علي هامش أسبوع القاهرة السابع للمياه.. صور

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات المعرض المقام ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.

وشمل المعرض العديد من العارضين، حيث يركز على الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وإنطلق اليوم الأحد، إسبوع القاهرة السابع للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" بالتزامن مع انطلاق "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة ( ١٣ - ١٧ ) أكتوبر ٢٠٢٤ ، حيث تشرف حفل الافتتاح بكلمة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما تشرف حفل الافتتاح بكلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وكلمة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وكلمات لعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولى المياه فى دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية ، وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .

وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة رحب فيها بجميع الحضور فى مصر التى تستضيف للعام السابع على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه .