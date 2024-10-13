ميتروفيتش يهدد عرش هالاند الأوروبى بعد هدفه فى شباك سويسرا

عادل ألكسندر ميتروفيتش، لاعب منتخب صربيا، رقم النرويجي إيرلينج هالاند التاريخي فى بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما تسجيله هدفاً فى شباك سويسرا.



وقاد ميتروفيتش منتخب صربيا للفوز على نظيره سويسرا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية، بعد تسجيله هدف.

وصل ميتروفيتش بهذا الهدف، إلى لقب الهداف التاريخي لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 15 هدفا في 16 مناسبة، متساويا مع هالاند الذي سجل نفس العدد في 13 مباراة.



جاء هذا الهدف لميتروفيتش مع منتخب صربيا بعد صيام دولي دام 126 يوما، منذ أن هز شباك السويد في 8 يونيو الماضي.

ويتساوى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع فيدات موريكي، نجم منتخب كوسوفو، فى المركز الثالث برصيد 10 أهداف.

