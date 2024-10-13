ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميتروفيتش يهدد عرش هالاند الأوروبى بعد هدفه فى شباك سويسرا

ميتروفيتش
ميتروفيتش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عادل ألكسندر ميتروفيتش، لاعب منتخب صربيا، رقم النرويجي إيرلينج هالاند التاريخي فى بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما تسجيله هدفاً فى شباك سويسرا.
 

وقاد ميتروفيتش منتخب صربيا للفوز على نظيره سويسرا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية، بعد تسجيله هدف.
وصل ميتروفيتش بهذا الهدف، إلى لقب الهداف التاريخي لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 15 هدفا في 16 مناسبة، متساويا مع هالاند الذي سجل نفس العدد في 13 مباراة.
 

جاء هذا الهدف لميتروفيتش مع منتخب صربيا بعد صيام دولي دام 126 يوما، منذ أن هز شباك السويد في 8 يونيو الماضي.
ويتساوى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع فيدات موريكي، نجم منتخب كوسوفو، فى المركز الثالث برصيد 10 أهداف.
 

ميتروفيتش الكسندر ميتروفيتش منتخب صربيا صربيا إيرلينج هالاند دورى الأمم الأوروبية سويسرا