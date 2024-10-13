الجيش اللبناني: لا صحة لما تداول حول تقديم أجهزة إنارة بها مواد متفجرة وأجهزة تنصت لمراكز الإيواء

صرح الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بأنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تقديم إحدى المنظمات الدولية أجهزة إنارة إلى عدد من مراكز الإيواء تحتوي على مواد متفجرة وأجهزة تنصت، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت مصر بدعم وتمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، للاضطلاع بواجباتها في حفظ أمن وسيادة لبنان مع التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

وفي وقت سابق، طالبت مصر بدعم وتمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، للاضطلاع بواجباتها في حفظ أمن وسيادة لبنان مع التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

وفي الثلاثاء الماضي، أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اتصال هاتفي تناول التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة، حذر عبدالعاطي من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف، وهو ما يتطلب بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحث كافة الأطراف على ضبط النفس، تجنباً لانزلاق المنطقة لحرب إقليمية ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها.

وكان قد صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن عبدالعاطي شدد على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكداً على أهمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، مع العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني.