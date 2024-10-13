سكرتير عام مساعد بني سويف يبحث مستجدات تقنين أوضاع الأراضي

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا بأعضاء اللجنة المشكلة لبحث طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، ،وذلك بحضور : مديري الأملاك والشؤون القانونية والأمانة الفنية باللجنة العليا للبت، ورؤساء المدن والجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة،في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لتقنين أوضاع الأراضي، والبحث في الطلبات المقدمة من المواطنين، بهدف تسريع الإجراءات بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها ، حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بدراسة كل حالة على حدة،وفي ضوء الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالطلبات المقدمة،مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية طبقا للقانون وبما يحفظ صالح كافة الأطراف