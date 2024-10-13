وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة بمدرستي الكوم الأحمر الإعدادية بنين

واصل هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف جولاته الميدانية المفاجئة لمدارس إدارة غرب بني سويف

حيث تابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة بمدرسة الكوم الأحمر الاعدادية بنين ومدرسة الصناعات الميكانيكية العسكرية ،في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة .

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة وحرص على محاورة الطلاب والاستماع إليهم حول العملية التعليمية ومدى الاستفادة من تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية .



ثم قام وكيل الوزارة بمتابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة

وخلال الزيارة وجه وكيل الوزارة بضرورة التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي .



كما شدد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب عند الدخول والخروج وحتى مغادرة جميع الطلاب المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة .

ونوه وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى الطلاب ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف القراءة والكتابة .



كما طالب وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة والإستفادة من الأنشطة المختلفة إلى جانب متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية لاثراء العملية التعليمية.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية وتوفير كل وسائل الدعم للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

كما أكد وكيل الوزارة على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لتحقيق الانضباط داخل المدارس.