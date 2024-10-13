بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وفد صندوق مكتبات مصر العامة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد ، بمكتبه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية ، علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.



تأتى تلك الزيارة في إطار بحث ومناقشة آخر مستجدات إنشاء مكتبة مصر العامة بقرية دنشواي بمركز الشهداء تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام المواطنين ، وكذا متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مكتبة كفر المصيلحة بشبين الكوم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالثقافة والفنون وبناء الإنسان المصري وغرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وترسيخ الهوية المصرية تأكيداً على أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.



وخلال اللقاء تم استعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع والتجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بدنشواي على مساحة 700م2 وتضم 6 قاعات ( استقبال ، حاسب الي ، تدريب ، كبار ، أطفال ، أنشطة خارجية ) ، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال مكتبة مصر العامة بشبين الكوم على مساحة 795م2 والمقامة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما بنطاق حي شرق لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات لمختلف الفئات العمرية.



هذا وثمن مدير صندوق مكتبات مصر العامة الدور الرائد لمحافظ المنوفية ودعمه المستمر للقطاع الثقافي وما يقوم به من مجهودات للمساهمة في إقامة صروح ثقافية و تعليمية و فكرية عملاقة لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات ، مشيراً إلى دعم صندوق المكتبات لكافة الاحتياجات من الكتب والمواد الثقافية و الأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيل واعي ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة ، فضلاً عن أنه سيتم تدعيم المحافظة بمكتبه متنقلة تقدم نفس خدمات وأنشطة المكتبات الثابتة تحت شعار في القراءة حياة كريمة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات لدورها الهام في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب وبناء العقول فكرياً وثقافياً لحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة ، مؤكداً حرصه التام على التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة ، وفي نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ومدير صندوق مكتبات مصر العامة الدروع التذكارية، هذا وسيقوم نائب المحافظ والوفد بزيارة تفقدية لمكتبة دنشواى لمتابعة التجهيزات النهائية.

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