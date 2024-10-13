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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا تطوات حادث القطار

حادث قطار المنيا
حادث قطار المنيا
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أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا صباح  اليوم لمتابعة تطورات حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا  مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وأشار محافظ المنيا إلي أنه فور تلقيه إخطاراً من مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالحادث، انتقل برفقة الجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

كما أوضح محافظ المنيا خلال اتصالاته مع وزيرة التنمية المحلية أنه فور وقوع الحادث وجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أنها تواصلت مع الوزارات المعنيه لمتابعة مستجدات الموقف فور وقوع الحادث والتنسيق مع المحافظة لتوفير كل الامكانات اللازمة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات والجهات المعنية وعلي رأسها النقل والصحة ، والتنسيق مع المحافظات المجاورة في حالة الضرورة لتقديم الدعم والمساعدة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ‏مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية  يتابع مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة  بمحافظة المنيا والقيادات التنفيذية تطورات الحادث أولاً بأول ، مشيرة إلي أنه تم كذلك التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم عمليات الإغاثة وعمل اللازم و بالتنسيق مع محافظة المنيا .

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا حادث قطاري المنيا أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا حادث قطاري المنيا