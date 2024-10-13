حادث مأساوي في المنيا.. تفاصيل اصطدام قطار وجرار يوقع ضحايا وإصابات| فيديو

أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانًا أوضحت فيه وقوع اصطدام بين جرار وقطار 1087 للنوم، الذي كان قادمًا من أسوان، متجهًا إلى القاهرة، الحادث وقع في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

على الفور، تم إرسال معدات الطوارئ والأوناش لفصل القطار عن العربتين، ليواصل الرحلة إلى القاهرة، كلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية ورئيس هيئة السكك الحديدية، بالتوجه إلى موقع الحادث لتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الأسباب الفنية وراء وقوع الحادث.

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن وفاة مجند وإصابة 20 شخصًا، كشفت المديرية أن من بين المصابين ثلاث سيدات أجنبيات من ماليزيا وكولومبيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، حيث تم إرسال 16 مصابًا إلى مستشفى المنيا العام ، و5 آخرين إلى مستشفى المنيا الجامعي، بينما تم نقل جثة المجند محمد رمضان النادي، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التقارير الطبية إلى وجود سحجات وكدمات وكسور مع اشتباه في إصابات ما بعد الارتجاج، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابين مطمئنة ولا توجد أي حالات حرجة.