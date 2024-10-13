غدا.. قطع المياه عن مدينة سمسطا ببني سويف 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتى الشنطور ومازورة، لمدة 12 ساعة،غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 من 8 صباحاً حتى 8 مساءً ،وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه الشيخ عابد ، طبقاُ لخطة التطهير الدورية التي تنفذها الشركة في هذا الجانب

وفي نفس السياق تعلن الشركة عن ضعف المياه لمدة 16 ساعة عن مدينة ( اهناسيا ، وقرى الحمام ودنديل بمركز ناصر) ، اعتبارا من الساعة 8 صباح غد الاثنين 14 اكتوبر وحتى الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ، وذلك بسبب أعمال تطهير محطة مياه معصرة نعسان القديمة

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن