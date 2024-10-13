تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.64%، ليصل إلى مستوى 30,565.14 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.17%، وصولًا إلى مستوى 3,171.74 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.6%، ليصل إلى مستوى 37,870.73 نقطة.

وتراجع مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.34%، مسجلًا 13,306.76نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 10,610.99 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.01%، وصولًا إلى 7,469.23 نقطة، وكذا مؤشر EGXSp بنسبة 0.47%، وصولا 6,345.1 نقطة.