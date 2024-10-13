بالأسماء.. مصرع مجند وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم قطار المنيا

حصلت “البوابة نيوز” علي جميع أسماء المصابين في حادث تصادم قطار بجراري سكة حديد بالمنيا والذي أسفر عن مصرع (محمد رمضان النادي مجند 22سنة الفيوم )، وإصابة 21 شخصا.

وأسماء المصابين هم: (ونج سونج ونج انثي 60 سنة ماليزيا -محمد عبد اللطيف عبد اللطيف 78سنة القاهرة -محمد رضوان عبد الحكيم 42 سنة اسوان -نانسي جولييت انثي 41سنة كولومبيا -مرسي سيسيليا انثي 64سنة كولومبيا -فاطمة احمد محمد 45 سنة قنا -احمد حسني مراد مجند داخلية 22سنة سمالوط -سيد صابر محمود 42سنة اسوان -نها احمد محمود 40 سنة اسوان -مصطفي سيد صابر 10 سنوات اسوان -محمد المهدي سيد 49 الاقصر -شيرين محمد احمد 51 اسوان -محمد يحيي عز الدين 30 اسوان -علياء ربكابي احمد 25 سنة اسوان -يحيي محمد يحيي 4سنوات اسوان -امل محمد يحيي عامان -محمد عبد الغني عبد الراضي 45سنة مقيمة اسيوط -الرائد احمد عبد العاطي عبد السميع 27 سنة سفاجا -مقدم محمود السيد محمد 35 سنة طنطا -وليد يحيي محروس موظف بالسكة الحديد 47 سنة -صلاح علي عليوة 52 اسوان ).

واستأنفت هيئة السكة الحديدية، حركة القطارات بعد توقفها صباح اليوم الأحد، نتيجة حادث تصادم قطاري المنيا.

وشهدت منطقة ماقوسة بالمنيا حادث مروع اثر تصادم جراررين سكة حديد بعربة الطاقة الخلفية للقطار رقم ١٠٨٧ قطار نوم القادم من أسوان القاهرة.

وأسفر الحادث عن انقلاب عربات من القطار بترعة الإبراهيمية وتجري الآن عملية الإنقاذ وتوقفت حركة القطارات بالاتجاهين.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الشرطة وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

دفعت مديرية أمن المنيا، بقوات الإنقاذ النهري لموقع حادث تصادم جراري سكة حديد بقطار نوم أمام منطقة ماقوسة جنوب المنيا، وذلك للبحث عن مفقودين بترعة الإبراهيمية، وقد أسفر الحادث عن إصابة ٢1 شخصا تم نقلهم لمستشفي المنيا العام ومصرع مجند .

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