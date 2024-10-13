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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم الفيوم" تتفقد المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية|صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها، مدرسة عبدالله بهنس للتعليم الأساسي، ومدرسة الزملوطي الإبتدائية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وتفقدت وكيل الوزارة المدارس والفصول الدراسية، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، وقامت بتحفيز  الطلاب على الجد والاجتهاد منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته، من أجل النجاح والتفوق، كما أكدت على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لإدارة المدرسة بالفصول الدراسية.

كما أكدت وكيل الوزارة، ضرورة تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى،  وحضور جميع المعلمين وإدارة المدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر.

وأكدت وكيل الوزارة، النظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية، ودورات المياة جيداً ، والتوعية الصحية المستمرة لتلاميذ المدرسة، وفي  نهاية الجولة، أشادت وكيل الوزارة بإنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس. 

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