تخريج دفعة جديدة من معهد الرعاية والتربية بأسقفية المنيا

ترأس الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، أمس السبت، الاحتفال بتخريج دفعة 2024 من معهد الرعاية والتربية، بالإضافة إلى تخريج دفعات سابقة من الحاصلين على دبلوم المعهد بأقسامه المختلفة.

أقيم الاحتفال في كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة، وذلك أثناء لقاء الخدام والخادمات بالإيبارشية، في إطار اهتمام نيافته بالتعليم الكنسي.





وقد أسس الأنبا فام فرع شرق المنيا في عام 2021 ليكون إضافة جديدة إلى معهد الرعاية والتربية الذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس الأعلى للمعهد، فيما يشغل الأنبا موسى الأسقف العام منصب الوكيل.





يستقبل المعهد الدارسين الحاصلين على مؤهلات عليا، مثل ليسانس أو بكاليوس أو بكاليوس إكليريكي، من الآباء الكهنة والرهبان والخدام والخادمات والمكرسين والمكرسات.





اختتم الاحتفال بدعوات بالبركة والتوفيق لجميع الخريجين في مسيرتهم المستقبلية، وسط أجواء من الفرح والامتنان لما حققوه من إنجازات علمية وروحية.