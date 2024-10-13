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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة ضابط وجندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الجنوب اللبناني

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الاحد، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في الجنوب اللبناني جراء سقوط صواريخ مضادة للدروع.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله عددا من جنود الاحتلال في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعية، كما أستهدف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بموقع المنارة بالصواريخ بالقرب من الحدود.

وقال حزب الله إنه نفذ هجومًا جويًا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية على ضواحي "تل ‏أبيب".

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية،أنَّ مستوطنة قتلت بالهجوم الذي نفذ أول أمس الجمعة على هرتسيليا.

كذلك، أعلن حزب الله استهداف بصلية صاروخية قاعدة "حوما" في الجولان السوري ‏المُحتل، كما استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

وقبل ذلك، قصف الحزب مربض الاحتلال في معيليا بصلية صاروخية وفي نفس السياق، استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط ‏موقع "راميم" بصلية صاروخية أيضًا.

وفي أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية، تم استهدافهم بصاروخ موجهة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان حزب الله اللبناني قد نفذ منذ صباح أمس، عدة عمليات، أبرزها استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية، كما تم استهداف تجمّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بصلية صاروخية كبيرة.

إصابة ضابط وجندي الجنوب اللبناني صواريخ مضادة للدروع جنود الاحتلال