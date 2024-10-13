أكتوبر انتصارات وبطولات.. ندوة بعلوم حلوان

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة بعنوان (اكتوبر انتصارات وبطولات) فى إطار احتفالات الكلية بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

استضافت الندوة اللواء أركان حرب مصطفى بدر أحد أبطال حرب أكتوبر البواسل، و الشيخ شريف السعيد أبو حطب مدير عام منطقة وعظ القاهرة ورئيس لجان الفتوى والمصالحات ولم الشمل بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة.

وأشار الدكتور مجدى الحجرى الى أن ذكرى نصر أكتوبر المجيدة ستبقى عيدًا لكل المصريين؛ تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده، فتحية لدور القوات المسلحة المصرية الباسلة.

ورحب الدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية للتعليم والطلاب بالحضور ووصف حرب اكتور بأنها حرب العزة والكرامة واستعادة الارض المعتصبة بسواعد ابنائها المخلصين اللذين كانوا على العهد، وسلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر الطاهرة، وقدموا لأجيالٍ تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء. وتحيةً إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعةٍ من أرض مصر.

وأضاف الشيخ شريف السعيد ان ثمرة نصر أكتوبر تمتلئ قلوبنا فخرًا واعتدادًا وثباتًا وثقة وقوة، كما إن هذا الوطن أمانة يحملها جيل إلى جيل، ويسلمها جيل إلى جيل.