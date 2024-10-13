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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“بحوث الثروة السمكية” يختتم البرنامج التدريبي لطلبة جامعة الزقازيق

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي
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اختتم الدكتور رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، بمقر المعمل بالعباسية. 

 وتم توزيع شهادات الحضور على المتدربين حيث كانت المحاور الرئيسية للتدريب، إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي ، والأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية، والتدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد، والامان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية وطرق الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية.

كلية التكنولوجيا والتنمية الثروة السمكية المزارع السمكية