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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 4 تشكيلات عصابية تخصصوا فى سرقة الهواتف والأسلاك والمواتير بالقاهرة (صور)

المتهمين
المتهمين
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سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 4 تشكيلات عصابية تخصصوا فى سرقة  الهواتف والأسلاك والمواتير.

البداية عندما تم ضبط عاطلان ،  لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية ، أدوات "فك وتركيب" ، سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية من مجموعة من العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وأقرا بإرتكاب6  وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم  ضبط عاطل ،  له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (6مواتير مياه "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مواتير  المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب " الفك "  ، وأضاف بأن المضبوطات من متحصلات 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.  

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" ، والتصرف فى المسروقات المستولى عليها ، بالبيع لعميلهما "سىء النية" (عامل – له معلومات جنائية)..تم ضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة) من متحصلات وقائع السرقة.

والقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطلان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وبحوزتهما (هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة"– فرد خرطوش وعدد من الطلقات- الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (فنى صيانة أجهزة محمول - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة)،  تم ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تشكيلات عصابية سرقة الهواتف قسم شرطة 15 مايو فك وتركيب قسم شرطة السلام أول قسم شرطة النزهة الاسلاك الكهربائية