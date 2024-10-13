سقوط 4 تشكيلات عصابية تخصصوا فى سرقة الهواتف والأسلاك والمواتير بالقاهرة (صور)

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 4 تشكيلات عصابية تخصصوا فى سرقة الهواتف والأسلاك والمواتير.

البداية عندما تم ضبط عاطلان ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية ، أدوات "فك وتركيب" ، سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية من مجموعة من العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وأقرا بإرتكاب6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (6مواتير مياه "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب " الفك " ، وأضاف بأن المضبوطات من متحصلات 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" ، والتصرف فى المسروقات المستولى عليها ، بالبيع لعميلهما "سىء النية" (عامل – له معلومات جنائية)..تم ضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة) من متحصلات وقائع السرقة.

والقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطلان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وبحوزتهما (هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة"– فرد خرطوش وعدد من الطلقات- الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (فنى صيانة أجهزة محمول - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة)، تم ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

