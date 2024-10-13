وزير الخارجية: مصر ستظل داعمة للتنمية بدول حوض النيل الشقيقة

قال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، إن الإنسان المصري برع ‏في إدارة موارده من نهر النيل رغم حالة الندرة المائية الحادة بأسلوب كُفء رشيد ‏يعظم الفوائد ويمنع أيقاع الضرر بأي طرف، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه ‏منصة متخصصة تتقاطع جوانبها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية. ‏

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه: "مصر ‏تتخذ العلم منهجا في التعامل مع قضايا المياه ونبحث عن الحلول العلمية القائمة ‏على القواعد وافضل الممارسات الدولية".‏

وأكد، على محاور رئيسية تتبنها السياسة الخارجية المصرية بموضوعات المياه، ‏منها الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال ‏لإدارة المياه العذبة الشحيحة على الكوكب لتحقيق التنمية للجميع لاسيما وأن أغلب ‏المجاري المائية عابرة للحدود ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل.‏

كما جدد التجديد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية وحق دولتي ‏المصب السودان ومصر في الوجود، مشيرا إلى أن مصر ستظل في طليعة الدول ‏الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة وحشد التمويل للمشروعات ‏التنموية لدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية.‏