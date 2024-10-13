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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

1500 خادم في مؤتمر السنوي للخدام بإيبارشية بني مزار

ارشيف
ارشيف
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نظمت إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس الأول، مؤتمرها السادس عشر لخدام الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية الشهيد مار مرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، وبمشاركة 1500 خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية.

حاضر بالمؤتمر إلى جانب الأنبا أنيانوس، الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا حيث ألقى محاضرة بعنوان "الخادم وكيل أمين"، والأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر حيث ألقى محاضرة بعنوان "اسلكوا بالروح".

وعلى هامش المؤتمر عقد  الأنبا أنيانوس ندوة مفتوحة مع الخدام والخادمات، أجاب خلالها على جميع أسئلتهم.

أسقف إيبارشية المنيا الانبا مكاري الأنبا أنيانوس إيبارشية بني مزار والبهنسا