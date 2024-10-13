"العزاوي": زيارة عراقجي للعراق ومصر هدفها الحفاظ على راس النظام الإيراني

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 12:27 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية ان زيارة وزير الخارجية الإيراني لكل من بغداد والقاهرة وقبلها الرياض هو من اجل الحفاظ على النظام السياسي القائم في ايران، والذي يتعرض لضغوط دولية وتهديدات وجودية منذ قيام الثورة في ايران عام 1977

واضاف العزاوي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية الحدث: هناك حالة من التوتر داخل ايران بعد ان تلقت اذرع ايران في المنطقة ضربات قوية وايران الدولة اي ايران الرئيس مسعود بزكشيان والخارجية الإيرانية يبحثان عن حلول للازمة التي تمر بها ايران الثورة اي ايران المرشد الأعلى والحرس الثوري.

واشار العزاوي: لازلت الحلول بيد القاهرة وبغداد والرياض وهو ما تبحث عن طهران، فمنطق استخدام الأذرع لتهديد امن واستقرار المنطقة الذي استخدمته ايران على مدار السنوات الأربعين الماضية ثبت عدم جدوته وان ايران كجار للعرب أصبحت على يقين تام بأن كل ما فعلته من دعم لمليشيات مسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان لن يأتي لها بالأمن أبدا وان بناءا علاقات طيبة وحسن جوار مع الدول العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن لايران والمنطقة.

وشدد العزاوي على ان زيارة عباس عراقجي للعراق ومصر وقبلها الرياض لإن ايران ادركت ثقل القاهرة والرياض وبغداد الإقليمي والدولي وهي فرصة كبيرة لإيران من حراكها الدبلوماسي لإنهاء لصراع الإيراني الإسرائيلي وتجنيب ايران والمنطقة حرب واسعة لا يمكن معرفة نهايتها.