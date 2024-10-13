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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ختام مؤتمر الشباب بكنيسة السيدة العذراء تحت عنوان "تَلَذَّذْ بِالرَّبِّ"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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اختتمت كنيسة السيدة العذراء بمنطقة توريل التابعة لإيبارشية المنصورة، يوم أمس، المؤتمر السنوي للشباب بعنوان “تَلَذَّذْ بِالرَّبِّ”، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في بيت سان مارك للمؤتمرات بمدينة العبور.


حضر المؤتمر الأنبا أكسيوس أسقف الإيبارشية، الذي أشرف على فعاليات المؤتمر وألقى كلمة تشجيعية للمشاركين. 

 

تضمن البرنامج محاضرات قيمة ألقاها الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بالإضافة إلى محاضرات من الأب القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر. 

شملت فعاليات المؤتمر دراسة كتابية، والرد على أسئلة المشاركين، وورش عمل متنوعة حول الدفاعيات وتنمية المهارات، إلى جانب أنشطة فنية وإبداعية.
 

شهد المؤتمر مشاركة حيوية من أكثر من 220 شابًا وشابة من أبناء الكنيسة، مما يعكس اهتمامهم بالروحانية والتعلم والنمو في الإيمان.

الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة الأنبا أكسيوس أسقف الإيبارشية السيدة العذراء