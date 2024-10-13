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الأحد 13 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير البيئة المستدامة في الاتحاد الإفريقي: جميع الشعوب تواجه حاليا الجفاف والفيضانات المتطرفة

مدير البيئة المستدامة
مدير البيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الإفريقي
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قالت هاريسن نيامبي، مدير البيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، إننا نهتم بدور الشركاء في إفريقيا لتعزيز جدول أعمال مواجهة تغيير المناخ  2063 لنحقق معيشة آمنه وسالمة في المجتمعات الإفريقية، مشيرة إلى أن جميع الشعوب تواجه حاليا الجفاف والفيضانات المتطرفة.

وأضافت “نيامبي” -خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه اليوم-، نحن على وعى بالدور الحيوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية للحفاظ على النظم البيئة الطبيعية والقدرة على الصمود والتكييف مع تغير المناخ وهذا عنصر أساسي لتحقيق التغيير الاجتماعي مدعوم بجدول أعمال 2063.
وأكدت مدير البيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، علي أن  هناك تطلعات أساسية متعلقة بإفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل. 

مفوضية الاتحاد الأفريقي تغيير المناخ إسبوع القاهرة السابع للمياه