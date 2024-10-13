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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ مطروح يشهد المؤتمر الطبى الأول حول الصحة النفسية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح يشهد المؤتمر الطبى الأول حول الصحة النفسية
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أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، حضور المؤتمر الطبى الأول بمطروح حول الصحة النفسية وإدخالها في الرعاية الأولية، والذى تنظمه نقابة أطباء مطروح بحضور الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح، والدكتور عبدالله الخثعمي أستاذ الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محسن العدوى أستاذ الصحة النفسية بجازان بالسعودية، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أطباء مطروح وسعيد  المغوارى أمين تنظيم حزب حماة وطن بمطروح، وعدد من أطباء مطروح في التخصصات المختلفة. 

و نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للمشاركين بالمؤتمر مع تمنياته بخروج مقترحات وتوصيات من شأنها المساهمة في الارتقاء بمنظومة الصحة خاصة مع أهمية الصحة النفسية وتأثيرها في الكشف والتشخيص للعديد من الأمراض بما يسهم في سرعة العلاج وتخفيف المرض، بالإضافة إلى تقليل حجم وتكلفة الأدوية، متمنيا التوفيق والنجاح للمؤتمر من خلال ورش العمل. 

نائب محافظ مطروح يشهد المؤتمر الطبى الأول حول الصحة النفسية

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