بينهم أب وأولاده وأجانب.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم قطاري المنيا

تنشر"البوابة نيوز" أسماء المصابين في حادث تصادم قطاري المنيا، حيث تصادم جرارين سكة حديد بعربة الطاقة الخلفية للقطار رقم ١٠٨٧ قطار نوم القادم من أسوان- القاهرة، أسفر الحادث عن انقلاب عربات من القطار بترعة الإبراهيمية وإصابة 20 شخصًا.

وجاءت أسماء المصابين في حادث تصادم قطاري المنيا كالتالي:

1. وينج سنونك وينك، 60 سنة، ماليزيا - سحجات وكدمات بالجسم.



2. محمد عبدالله عبداللطيف، 78 سنة، القاهرة - سحجات وكدمات بالجسم.



3. محمد رضوان عبدالحكيم، 52 سنة، أسوان - اشتباه كسر بالأنف وجرح بالأنف (2 سم)، واشتباه كسر بالأسنان.



4. نانسي جوليت، 41 سنة، كولومبيا - كدمة بالعين اليمنى.



5. مرثا سيسيليا، 64 سنة، كولومبيا - كدمة بالساق اليمنى.



6. فاطمة أحمد محمد، 45 سنة، قنا - كدمة شديدة بالوجه.



7. أحمد حسني مراد، 22 سنة، سمالوط - جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات بالجسم.



8. سيد صابر محمود، 42 سنة، أسوان - سحجات وكدمات بالجسم، اشتباه ما بعد الارتجاج.



9. نهي أحمد محمد على ، 40 سنة، أسوان - سحجات وكدمات بالجسم.



10. الطفل: مصطفى سيد صابر، 5 سنوات، أسوان - اشتباه كسر بالساعد الأيمن.



11. محمد المهدي سيد، 49 سنة، الأقصر - سحجات وكدمات بالجسم.



12. شيرين محمد أحمد، 51 سنة، أسوان - اشتباه كسر بالفقرات العنقية والساق اليسرى.



13. علياء ركابي أحمد محمد، 25 سنة، أسوان - كدمة شديدة بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم.



14. محمد يحي عز الدين، 30 سنة، أسوان - سحجات وكدمات بالجسم وجرح بفروة الرأس (3 سم).



15. الطفل: يحي محمد يحي عز الدين، 4 سنوات، أسوان - بدون إصابات ظاهرية.



16. الطفلة: أمل محمد يحي عز الدين، 3 سنوات، أسوان - جرح بالأنف بالإضافة إلى كدمة بالرأس.



17. محمد عبدالغني عبدالراضي سعد، 45 سنة، القوصية، أسيوط - سحجات وكدمات بالظهر.



18. أحمد عبدالعاطي عبدالسميع، 27 سنة، سفاجا، البحر الأحمر - سحجات وكدمات بالجسم.



19. محمود السيد محمد، 35 سنة، طنطا - سحجات وكدمات بالجسم.



20. محمد المهدي سيد 49 سنة اشتباه بكسر بالذراع الأيسر.

النائب العام يفتح تحقيقات موسعة بشأن الحادث

وفي هذا السياق.. أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا.



وتلقت النيابة العامة بلاغًا صباح اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسه دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين.

وقررت النيابة العامة الآتي:

أولًا: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.



ثانيًا: تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.

ثالثًا: انتقال أحد أعضاء النيابة العامة رفقة أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.



رابعًا: التحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.