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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهى بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية في المنيا

ارشيف
ارشيف
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 ترأس الأنبا باسيليوس مطران الاقباط  الكاثوليك بالمنيا قداس الذبيحة الالهية  اليوم الأحد  بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية حيث شاركه كل من الأب انجليوس منير راعي الكنيسة وشمامستها. 
وأعطى الأنبا باسيليوس عظته عن الإيمان كعلامة محبة واختتم صلاة القداس الالهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة . 

الإيبارشية الأنبا باسيليوس استقبال القداس الألهي القديسة تريزا