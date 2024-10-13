الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهى بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية في المنيا

ترأس الأنبا باسيليوس مطران الاقباط الكاثوليك بالمنيا قداس الذبيحة الالهية اليوم الأحد بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية حيث شاركه كل من الأب انجليوس منير راعي الكنيسة وشمامستها.

وأعطى الأنبا باسيليوس عظته عن الإيمان كعلامة محبة واختتم صلاة القداس الالهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة .