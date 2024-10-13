المدعي العام ببروكسل: إصابة شخصين في عملية إطلاق نار ببلدية "شيربيك"

أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل اليوم /الأحد/ إصابة شخصين، أحدهما في حالة خطرة، جراء حادث إطلاق نار في بلدية "شيربيك" الواقعة في العاصمة.



وقال المتحدث باسم المدعي العام "ستيفان فانديفيلدي" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الاخبارية البلجيكية اليوم /الأحد/ - إنه "تم استدعاء الشرطة المحلية في شمال بروكسل نحو الساعة 11:30 (مساء أمس) بسبب سماع دوي إطلاق نار في شارع /دو بافيلون/ ببلدية شيربيك".

وأضاف "فانديفيلدي" أن ضباط الشرطة اكتشفوا إصابة شخصين بطلقات نارية، وتم نقلهما من قبل خدمات الطوارئ إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم وأن أحدهما مصابا بجروح خطيرة".

وذكرت القناة أن مختبر الشرطة القضائية وخبير المتفجرات وطبيب شرعي تواجدوا في الموقع، في حين يلتزم الادعاء بالصمت حول التفاصيل الإضافية في هذه المرحلة من التحقيق.