محافظ الشرقية يُهنئ لاعبتي منتخب مصر للكاراتيه لحصدهما ميداليتين في بطولة العالم بإيطاليا

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لاعبتي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء مركز ههيا لفوزهما بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة العالم للكاراتية والمقامة بدولة إيطاليا متمنياً لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف الأشموني أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع إسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة العديد من المنتخبات العالمية في بطولة الكاراتيه حيث حصدت اللاعبة مريم طنطاوى لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى الميدالية الذهبية بوزن 66 كومتيه فردى شابات فى بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة ، بينما حصدت اللاعبة رؤى الطاهر لاعبة نادى ههيا ومنتخب مصر للكاراتيه الميدالية الفضية بوزن 61 كومتيه فردى ناشئات خلال فعاليات البطولة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدماً الشكر للاعبي منتخب مصر للكاراتيه والجهاز الفني والإداري المصاحب لهم على مجهوداتهم في تحقيق هذا الإنتصار وإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.