مساحتها 3 أضعاف رمسيس.. معلومات عن محطة بشتيل بعد افتتاحها | شاهد

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 12:19 م

افتتح أمس السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة قطار بشتيل المحطة على مساحة ضخمة تبلغ 57 فدانًا في شمال الجيزة، مصممة لاستيعاب أكثر من 250 ألف راكب يوميًا، وتهدف إلى تقليل الزحام في محطتي رمسيس والجيزة.

وتعد محطة ذكية بتصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية، ترتبط بخطوط مترو الأنفاق والأتوبيسات الترددية والمونوريل، وهي نقطة التقاء رئيسية لخطوط القطارات من أسوان إلى الإسكندرية، وتكلفة محطة بشتيل تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

ساهمت المحطة في توفير 7500 فرصة عمل، تحتوي على مبنى رئيسي بمساحة 31 ألف متر مربع بها ورش للصيانة ومحلات تجارية، وتحتوي على أحدث الخدمات مثل “البوابات الإلكترونية، شاشات إرشادية، ماكينات حجز التذاكر الذاتية (TVM)، وخدمة Wi-Fi ” في جميع أرجاء المحطة.