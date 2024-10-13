طبيب مصري: أجريت 120 عملية جراحية خلال 15 يوما في غزة.. ربنا عاوز يفرحهم

قال الدكتور محمد توفيق، استشاري جراحة الشبكية، والذي أجرى 33 عملية جراحية خلال 13 ساعة، إنه كان تحديا له إجراء عمليات المياه البيضاء لأن هذه العمليات ليس لها مجال خلال الـ30 يوم عمل المتواجد بها في غزة لإجراء عمليات الانفجار في العين وإزالة الشظايا وعمليات الشبكية، لافتا الى أنه أجرى 120 عملية جراحية طوارئ خلال 15 يوما وفي الانتظار ضعف هذا العدد.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شريحة كبيرة كانت تنتظر إجراء عملية المياه البيضاء، وكان لابد أن نقوم بها في يوم واحد، "في اليوم دا أنا مكنتش لوحدي كان فيه تمريض وإداريين وأطباء آخرين، ومن 8 صباحا وحتى 10 مساء ونحن في العمليات، وانتهى اليوم بإرهاق شديد".

وتابع: "ليس لدي أي تفسير لنجاح العمليات، وربنا كان عايز يفرح الناس هنا بأي شيء، والناس تحتاج الفرحة والابتسامة، وداخل كل شخص قصص وحكايات، هما محتاجين يحسوا إن فيه أمل وإننا معاهم وبنفكر فيهم".