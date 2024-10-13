ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة تصوم يومي الأربعاء والجمعة كذكرى لتاريخ الفداء

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقليد الصوم في يومي الأربعاء والجمعة منذ العصر الرسولي الأول، حيث يُعتبر هذا الصوم جزءًا أساسيًا من الحياة الروحية للمؤمنين. 

يتناول الصوم يوم الأربعاء ذكرى المشورة التي أدت إلى خيانة يهوذا الأسخريوطي، حيث اتفق مع رؤساء الكهنة وقواد الجند على تسليم السيد المسيح.

 أما يوم الجمعة، فيُعتبر تذكارًا لصلب المسيح، وفق العقيده المسيحيه  حيث تم ذبحه كفارة عن خطايا البشرية ، وفقًا لأوامر الرسل، يُحث المؤمنون على الالتزام بهذا الصوم إلا في حالات الضرورة أو المرض، مما يعكس الأهمية الروحية الكبيرة التي تحملها هذه الأيام.

وتشير القوانين الكنسية إلى وجوب صوم هذين اليومين، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بهما في مجامع الكنيسة، مما يعكس التقاليد الروحية التي تحافظ عليها الكنيسة. 

ويُشجع جميع المؤمنين على التمسك بصوم الأربعاء والجمعة لما لهما من منفعة روحية عظيمة وذكرى تاريخية هامة في حياة الكنيسة.

القبطية الأرثوذكسية خيانة يهوذا صلب المسيح يوم الجمعة