مركز اللغات بجامعة بني سويف يعلن عن دورات تدريبية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن دورات تعلم عدد من اللغات تزامناً مع بداية العام الدراسي على مستوي كليات الجامعة حيت تتنوع الدورات ما بين دورة تنشيطية للمبتدئين في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية ، ومحاضرات مراجعة 36 ساعة في الإنجليزية ، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز اللغات والترجمة ، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتورة فاطمة عاشور المدير التنفيذي لمركز اللغات والترجمة ، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية حيث أحيط الأعضاء علماً بعقد الاختبار الأكاديمي رقم 141 بكلية الطب وكان المتقدمين 131 ممتحناً ، وجاري حجز الاختبار الأكاديمي رقم 142 وبلغ عدد الطلاب الحاجزين 170 ممتحناً، كما تم ترجمة 30 وثيقة باللغة الإنجليزية، وتنوعت الوثائق بين شهادات التخرج وبيان بدرجات سنوات الدراسة وشهادات الميلاد، كما تم تحديث فريق المترجمين وإضافة أعضاء جدد من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والألسن .