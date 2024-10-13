بالفيديو.. ظهور مميز لـ أحمد زاهر وبناته في مهرجان ملتقى نجم العرب

ظهر الفنان أحمد زاهر وبناته في إطلالة مميزة، أمس السبت، خلال مهرجان ملتقى نجم العرب، حيث خطفوا الأنظار بأناقتهن، حيث تألقت الأسرة أمام عدسات الكاميرات، لتكون لحظة لافتة تجمع بين الفن والأناقة، مما أضفى لمسة عائلية دافئة على أجواء المهرجان.

وشهد مهرجان "نجم العرب" في دورته الأولى، تكريم عدد من النجوم البارزين، حيث تصدرت القائمة الفنانة إلهام شاهين ومي كساب وباسم سمرة ومي عمر ومصطفى أبو سريع وحسن الرداد ورحاب الجمل وخالد سرحان وأحمد زاهر وملك وليلى أحمد زاهر ومنة بدر تيسير وزينب العبد وإيمي الجندي.