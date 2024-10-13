ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. ظهور مميز لـ أحمد زاهر وبناته في مهرجان ملتقى نجم العرب

ظهور مميز لـ أحمد
ظهور مميز لـ أحمد زاهر وبناته في مهرجان ملتقى نجم العرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ظهر الفنان أحمد زاهر وبناته في إطلالة مميزة، أمس السبت، خلال مهرجان ملتقى نجم العرب، حيث خطفوا الأنظار بأناقتهن، حيث تألقت الأسرة أمام عدسات الكاميرات، لتكون لحظة لافتة تجمع بين الفن والأناقة، مما أضفى لمسة عائلية دافئة على أجواء المهرجان.

وشهد مهرجان "نجم العرب" في دورته الأولى، تكريم عدد من النجوم البارزين، حيث تصدرت القائمة الفنانة إلهام شاهين ومي كساب وباسم سمرة ومي عمر ومصطفى أبو سريع وحسن الرداد ورحاب الجمل وخالد سرحان وأحمد زاهر وملك وليلى أحمد زاهر ومنة بدر تيسير وزينب العبد وإيمي الجندي.

 

 

الفنان أحمد زاهر مهرجان نجم العرب ليلى أحمد زاهر الفنانة الهام شاهين