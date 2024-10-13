25 أكتوبر.. هشام خرما يحيي حفل في مسرح الجمهورية بالقاهرة

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما، عن إحياء حفل موسيقي جديد يوم 25 أكتوبر الجاري في مسرح الجمهورية الذي يعتبر من المسارح التي يحرص هشام خرما دائمًا على الانتظام في تقديم الحفلات الموسيقية بها، نظرًا للحضور الجماهيري الكبير هناك.

وخلال الشهر الماضي، وبالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما الفيديو الموسيقي الجديد "مصر الحضارة" ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية، حيث يركز هذا الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات، وفي هذا الفيديو الموسيقي، يعيد خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي مصر الحضارة (وادي الملوك) الذي كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

ويعتبر مشروع هشام خرما هو مجرد بداية لمزج الموسيقى بالسياحة، وتسليط الضوء ليس فقط على معالم مصر السياحية، ولكن أيضًا على المعالم السياحية العالمية، وكانت أغنية نروح لبعيد، هي أولى الأغنيات التي بدأ بها مشروعه من الجونة، والثانية كانت Waiting for the Sun التي تحتفي بأهرامات الجيزة.