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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع درجات الحرارة وهدوء نسبي للأمواج بشواطئ الإسكندرية

سواحل الإسكندرية
سواحل الإسكندرية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الحارة نهارا علي أغلب الأنحاء، بينما تبقي الأجواء معتدلة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم الأحد 13 أكتوبر 28 درجة مئوية على طقس الإسكندرية وارتفعت نسبة الرطوبة لتصل إلى 63%.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن سيطرة الأجواء الخريفية على شواطئ الإسكندرية، واستقرار في حالة البحر، وهدوء نسبى للأمواج بشواطئ القطاعين الشرقى  والغربى و رفع الرايات الخضراء بهما.

كما أكدت على ضرورة إلتزام جميع زوار سواحل الإسكندرية، بالالتزام بالتعليمات واتباع الوان الرايات المرفوعة و كذلك اتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

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