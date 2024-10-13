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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

باسم يوسف وأمجد النور تريند على "يوتيوب" بأغنية "محاكمة النتن"

أمجد نور وباسم يوسف
أمجد نور وباسم يوسف
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تمكن الفنانون باسم يوسف وأمجد النور من حجز المركز الثاني في قائمة تريند الأغاني على موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعمالهم الأغنية الساخرة "محاكمة النتن".

أغنية "محاكمة النتن" من إخراج باسل ناصر، تقدم شكل ساخر تخيلي لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال تمت في المحكمة الجنائية الدولية، ويأتي هذا العمل عقب العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

من جهة أخرى، يشارك باسم يوسف في الموسم الجديد من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت" ضمن لجنة التحكيم بجانب كلا من الفنانة نجوى كرم، والفنان ناصر القصبي، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 من أكتوبر الجاري.
 

https://youtu.be/xJvfULLGjQE?si=YLexxtrlhKerb7vq

باسم يوسف وأمجد النور تريند يوتيوب بأغنية محاكمة النتن