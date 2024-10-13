انطلاق اللقاء التكويني الشهري لخدمة يسوع السجين بإيبارشية الإسماعيلية

انطلق أمس بإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أقيم أمس، اللقاء التكويني الشهري لخدمة يسوع السجين.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب بشاي إسحق، مرشد الخدمة، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "المساندة الأخوية".

وأكد أن مثل اللقاءات تضمن استمرارية الخدمة، كما أن التكوين المستمر يعطينا خادم مستمر، بالإضافة إلى أن التكوين غير المستمر يعطينا انحدار مستمر.

واستشهد الأب بشاي بعلاقات أخوية مجروحة في الكتاب المقدس (قابيل وهابيل، يعقوب وعيسو، موسى وهارون ومريم، يوسف وإخواته".

وانتهى اليوم بترتيب بعض الأمور الإدارية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبله