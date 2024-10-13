ضمن فاعليات "بداية جديدة لبناء الانسان".. قافلة طبية من جامعة عين شمس لشلاتين

أطلق العميد محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، خطة محكمة لتسهيل عمل القافلة الطبية الشاملة التابعة لجامعة عين شمس، والتي ستبدأ خدماتها من 13 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر 2024، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين.

تهدف القافلة إلى تقديم رعاية طبية متكاملة ومجانية لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها.

جاءت هذه الجهود بعد اجتماع تنسيقي برئاسة السيد طارق عامر، منسق القافلة، وبمشاركة أعضاء جمعية الهلال الأحمر، بمقر الإدارة الاجتماعية بشلاتين. حضر الاجتماع أيضاً مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الرائدات والمتطوعين، حيث تم توزيع المهام بدقة لضمان سلاسة العمليات خلال فترة القافلة.

وأكدت الجهات المختصة أن مستشفى شلاتين جاهز لاستقبال القافلة، بعد تجهيز العيادات والصيدلية التي ستوفر أدوية مجانية للمواطنين. إلى جانب الخدمات الطبية، ستتزامن مع القافلة سلسلة من ندوات التوعية الصحية والدينية والثقافية، تستهدف النساء، الشباب، وطلاب المدارس، مما يعزز الوعي المجتمعي.

وفي إطار متصل، سيتم توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، بإشراف إدارة التضامن الاجتماعي، في خطوة تسعى لتعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية بالمحافظة.

يأتي هذا التحرك المتكامل في إطار رؤية شاملة لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع استراتيجية المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.