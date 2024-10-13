الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة قدس بمحافظة جوبا السفلى

أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم /الأحد/ السيطرة على منطقة القدس في محافظة جوبا السفلى، والتي كانت تعد منطقة استراتيجية للمليشيات الإرهابية.



وأكد نائب قائد اللواء الـ162 لقوات الكوماندوز الخاصة "دنب" عبدالرزاق محمد إسماعيل - في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن الجيش كبد المليشيات الإرهابية خسائر فادحة في العملية العسكرية المخططة، ونجح في السيطرة على منطقة قدس.

وأضاف أن العملية العسكرية المخططة بدأت منتصف الليلة الماضية؛ وأسفرت عن تدمير العديد من قواعد الإرهابيين في المناطق التابعة لمدينة كيسمايو.

ويشن الجيش الصومالي، عمليات عسكرية مكثفة في محافظات البلاد أسفرت عن مقتل العديد من قيادات وعناصر المليشيات الإرهابية وتقويض قدرات الإرهابيين.