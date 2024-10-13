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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم  بسرقة الهواتف المحمولة، بعين شمس 
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميليه للواقعة.
كان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بسرقة هاتف محمول من مواطن بالطريق العام أو بالدخول إلى بعض المحلات واشغال العالمين بالمحل وسرقة الهاتف وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم واعترف بالاشتراك مع صديقه في سرقة الهواتف المحمولة وتم عمل محضر بالواقعة الأخيرة وتسليم الهواتف الذكية الي النيابة وإحالة النيابة العامة المتهم الي المحكمه التي اصدارات الحكم السابق سلف الذكر.
 

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