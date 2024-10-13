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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حادث قطار المنيا .. «الصحة» تعلن تحسن وخروج 19 مصابا وحجز أخرين بالمستشفى

حادث قطار المنيا
حادث قطار المنيا
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تحسن وخروج 19 مصابا، من مصابي حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين اخرين لتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام.

واشارت الصحة الى انه تم نقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملها في موقع الحادث.

وشهدت منطقة ماقوسة بالمنيا، حادث مروع اثر تصادم جراررين سكة حديد بعربة الطاقة الخلفية للقطار رقم ١٠٨٧ قطار نوم القادم من أسوان القاهرة. 

أسفر الحادث عن انقلاب عربات من القطار بترعة الإبراهيمية وتجري الآن عملية الإنقاذ وتوقفت حركة القطارات بالاتجاهين. 

انتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات الشرطة وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث. 

دفعت مديرية أمن المنيا، بقوات الإنقاذ النهري لموقع حادث تصادم جراري سكة حديد بقطار نوم أمام منطقة ماقوسة جنوب المنيا، وذلك للبحث عن مفقودين بترعة الإبراهيمية، وقد أسفر الحادث عن إصابة ٢٠ شخصا تم نقلهم لمستشفي المنيا العام.

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