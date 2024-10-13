أجرى 33 عملية بغزة في يوم واحد.. طبيب مصري: "نواجه تحديات صعبة ولازم نبذل أقصى مجهود لينا"

قال الدكتور محمد توفيق، استشاري جراحة الشبكية، والذي أجرى 33 عملية جراحية خلال 13 ساعة بمستشفى غزة الأوروبي: إننا نعمل منذ 1 أكتوبر على عمليات إزالة شظايا من العيون وانفجار العين والشبكية أي أنها حالات طوارئ.

وأضاف "توفيق خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه واجه تحديات صعبة في الأدوية فقطرة العين التي يوضع منها كل ساعة أصبح يوضع منها كل 5 ساعات، "ما يستخدم مرة واحدة أصبح يستخدم أكثر من مرة".

وتابع :أن وضع العاملين غير طبيعي، "كان لازم نبذل أقصى مجهود لينا، لأن الفترة اللي الطبيب متواجد فيها نحتاج إننا نعمل أكبر عدد من العمليات لأن عدد الحالات غير طبيعي، ولا توجد فرحة أكبر من فرحة مريض يرى بعد أشهر من عدم الرؤية".