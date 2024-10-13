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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة بالغردقة لتنفيذ إزالات تعد على أملاك الدولة

ازالات أملاك الدولة
ازالات أملاك الدولة بالغردقة
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كلف اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة  الإدارات المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة الواجب تنفيذها في حالات التعدي علي أرض أملاك الدولة بتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بتذليل المصاعب التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة ، علي قيام رئيس قسم التنظيم ومساعد رئيس الحي وشرطة المرافق علي تنفيذ العديد من قرارات الإزالة ، حيث تم اليوم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٤ بمعرفة اللجنة المشكلة لتنفيذ الإزالات والمكونة من حي جنوب وقسم اول الغردقة بمساحة ٢٢٥م٢ للموقع الكائن خلف مخازن ابو عشرة متفرع من شارع الحجاز الرئيسي  بالإضافة الي تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٢٤ للموقع الكائن  بتقسيم مجاويش شارع متفرع من طريق القري .

وأضاف رئيس الحي بأنه شدد علي القائمين علي تنفيذ القرارات بإنهاء جميع الإزالات الصادر لها قرار إزالة  ،موضحا بأن اللجنة استمرت في تنفيذ قرارات الإزالة حتي ساعة متأخر فقد قامت بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ للموقع الكائن رقم ٢٢٣ تقسيم الحرفيين ٢٠٠٠متر مربع إضافةً إلي تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتقسيم المركز السياحي طريق الهضبة

هذا وقد شدد رئيس حي جنوب الغردقة علي عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف دون الحصول علي التراخيص اللازمة  ، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على لموظفي الحي داخل نطاق الحي لمتابعة ورصد أية مخالفات يقوم بها بعض المواطنين المخالفين  ، كما أكد علي إزالة أي تعديات جديدة في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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